ASD Respira il Gran Sasso presenta il corso di cramponage

L'associazione ASD Respira il Gran Sasso, attraverso il suo presidente, Antonio Scipioni, presenta i nuovi corsi organizzati dall'associazione, per permettere una migliore e più consapevole, fruizione della montagna.

Saranno a numero chiuso, si impareranno le tecniche di Cramponage e la tecnica classica con la piccozza e di Alpinismo invernale misto moderno. In tutti gli anni di attività dell'Associazione Respira il Gran Sasso, per la prima volta forse, si ha a che fare con una stagione invernale dalle condizioni meteorologiche poco favorevoli per le nostre attività.

Questo, ci mette di fronte al fatto che siamo semplici fruitori della montagna e ci apre ancora di più alla consapevolezza che bisogna rispettare la natura e soprattutto la montagna. Consapevolezza che è stata sempre al centro della nostra filosofia. Difatti, oltre alla didattica di tutte le discipline legate alla montagna, l'ASD Respira il Gran Sasso cerca di sensibilizzare alle tematiche dell’ecologia e più in generale tutte quelle legate al rispetto per il “sistema” natura, promuovendo la conoscenza del territorio di riferimento attraverso lo sviluppo di un’etica ambientalista che non prescinda da un rafforzamento dei valori morali individuali.

L'anno 2023 comincerà quindi con l'augurio di vedere presto le nostre montagne innevate, ma nell'attesa di poter sfoggiare gli sci, l'ASD Respira il Gran Sasso ha già organizzato un Corso di Arrampicata su Ghiaccio che comincerà a fine mese.

Gli appuntamenti in arrivo invece, sono il Corso di Cramponage e Tecnica Classica con la Piccozza e il Corso di alpinismo invernale misto moderno, discipline che richiedono una buona cornice teorico-pratica prima di poter essere fatte autonomamente. Il prossimo mercoledì 18 gennaio, alle ore 18:00, si terrà la presentazione dei suddetti corsi presso la sede CONI sita in via Montorio al Vomano, 18 L'Aquila.