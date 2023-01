Pallacanestro, Serie C Gold: il Nuovo Basket Aquilano piega l'Amatori Pescara (84-79) nello scontro al vertice

Ci vuole un supplementare per risolvere il big match del campionato di Serie C Gold tra Nuovo Basket Aquilano ed Amatori Pescara, squadre arrivate alla partita appaiate in vetta con 22 punti ciascuna.

Alla fine, a prevalere, sul parquet del Pala Angeli, sono i padroni di casa del Nuovo Basket Aquilano per 84-79.

La partita comincia subito su ritmi assai sostenuti, con le due squadre a trovare il canestro con buona continuità.

L'Amatori Pescara, affidandosi al tiro da tre, prova a scavare il primo solco portandosi in vantaggio 9-16.

Il Nuovo Basket Aquilano, però, risponde con un parziale di 4-0 e si riporta a contatto sul 13-16.

Ospiti che, dopo questo mini break subito, serrano la difesa e mantengono alte le percentuali in attacco issandosi a +10 sul 13-23.

Nuovo Basket Aquilano che però non demorde e, al termine del primo quarto, riesce a rosicchiare qualche punto all'Amatori Pescara, comunque avanti di sei sul 19-25.

Vantaggio pescarese che, nelle battute iniziali del secondo quarto, si assottiglia ulteriormente.

Il Nuovo Basket Aquilano piazza infatti un parziale di 7-2 e si porta a meno uno sul 27-28.

Gli ospiti vanno a canestro toccando quota trenta, ma questa resterà l'ultima realizzazione dell'Amatori Pescara nella seconda frazione.

Viceversa, il Nuovo Basket Aquilano sale prepotentemente in cattedra costruendo canestri in serie.

Attacchi alla retina che valgono un parziale di 11-0, il quale consente agli uomini di coach Zubiran di arrivare all'intervallo lungo avanti di otto punti sul 38-30.

Terzo quarto che inizia con una tripla del Nuovo Basket Aquilano, per il +11 sul 41-30.

L'Amatori Pescara però non si disunisce, torna a trovare buone percentuali al tiro dalla lunga distanza e, riuscendo anche a trovare le adeguate contromisure agli attacchi aquilani, torna a meno uno sul 47-46.

L'ultima parte di terzo quarto è una battaglia punto a punto. Il Nuovo Basket Aquilano si porta sul 51-48 ma gli ospiti, dapprima con un canestro da due e poi con un 2/3 ai liberi a tempo scaduto, riescono a ribaltare il parziale presentandosi agli ultimi dieci minuti avanti di uno sul 51-52.

Amatori Pescara che poi apre il quarto quarto con due triple consecutive allungando sul 51-58.

Il Nuovo Basket Aquilano però rimane agganciato al match, si riporta prima a meno due sul 58-60 e poi a meno uno sul 61-62.

L'Amatori Pescara va presto in bonus ed i padroni di casa ne approfittano.

Fallo subito, due liberi a bersaglio e parziale ribaltato con il Nuovo Basket Aquilano avanti 63-62.

Vantaggio che, con un parziale di 5-0, viene poi rinforzato sul 68-62.

Le due squadre spendono falli, i viaggi in lunetta si succedono da entrambe le parti e il +6 del Nuovo Basket Aquilano resta cristallizzato fino al 70-64.

A quel punto è però l'Amatori Pescara che piazza una bella spallata nel punteggio, riuscendo infine a riagguantare la parità a quota 72 alla sirena.

Quindi, supplementare.

Le due squadre restano praticamente sempre a contatto fin quando, con il Nuovo Basket Aquilano sotto 77-78, cinque punti in fila del lungo di casa D'Ambrosio danno l'impronta definitiva alla partita.

Ed è sempre D'Ambrosio che, con una schiacciata a due mani, pone il sigillo finale sulla partita che si chiude 84-79 in favore del Nuovo Basket Aquilano.

Il quintetto di Zubiran ritrova quindi successo e primato solitario in classifica e, nel prossimo turno di campionato, farà visita alla Teate Basket Chieti.

Per l'Amatori Pescara invece, che scende al secondo posto della graduatoria, il calendario proporrà l'impegno interno con l'Olimpia Mosciano.