Sporting Club Libertas dell’Aquila si conferma secondo in classifica nel campionato regionale C2

Prima Giornata di Ritorno con vittoria per lo Sporting Club Libertas dell’Aquila, nel massimo Campionato Regionale di tennis da tavolo a squadre maschili di Serie C2.

Nell’incontro fuori casa a Guardiagrele Chieti di sabato 14 gennaio con inizio alle ore 16:00 lo Sporting ha vinto per 5 a 2, contro l’A.S.D. TT GUARDIAGRELE, con 3 partite vinte da Fabrizio Tiberio, 2 partite vinte dal marsicano Massimo Paris, e Gianfranco Trotta che ha lasciato sul campo 2 partite perse.

Lo Sporting conferma il secondo posto in classifica con 14 punti, a 2 punti dalla capolista. Prossimo impegno fuori casa a Francavilla Chieti sabato 21 gennaio alle ore 16 per la Seconda Giornata di Ritorno contro l’A.S.D. TT CITTA’ DI FRANCAVILLA, distante in classifica, e incontro vinto all’andata per 5 a 2.

Nel campionato di D1, lo Sporting, dopo l’inattesa sconfitta all’ultima di andata del 18 dicembre, è tornato a vincere nella Prima Giornata di Ritorno, domenica 15 gennaio con inizio alle ore 10, fuori casa a Pescara, per 5 a 0, contro la squadra dell’A.S.D. TT ANTONIANA. Squadra dello Sporting composta da tutti atleti marsicani Massimo Grimaldi, Andrea Leone e Massimo Ercole.

Prossimo turno per lo Sporting anche per la D1 nella Seconda Giornata di Ritorno fuori casa a Ortona Chieti sabato 21 gennaio con inizio alle ore 16. Incontro decisivo per il prosieguo del Campionato, per lo scontro diretto con l’ASD PGS TT ORTONA, altra capolista del Campionato insieme allo Sporting, entrambi a 14 punti. All’andata lo Sporting ha vinto in casa per 5 a 2.