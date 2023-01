Tre reti per tempo e L'Aquila dilaga con il Montesilvano. Finisce 6-0

L'Aquila torna alla vittoria e lo fa, tra le mura amiche del "Gran Sasso-Acconcia", infliggendo un rotondo 6-0 al Montesilvano orfano del suo centravanti di riferimento Petito fuori da un mese per infortunio.

Nell'Aquila, invece, assenti per squalifica Corticchia e Carbonelli.

Nel 4-2-3-1 iniziale disegnato da Epifani ci sono Mantini e Diarra davanti la difesa e il trio Sarritzu-Marchionni-Massetti dietro la punta Shiba.

Pronti via e al primo vero affondo L'Aquila passa in vantaggio.

Minuto otto: traversone di Tavoni dalla mancina, a centro area svetta Shiba che con una perfetta incornata mette alle spalle di Mastrogirolamo.

Al diciannovesimo i padroni di casa raddoppiano, e l'azione è praticamente una fotocopia della prima marcatura.

Unica differenza la fascia da cui parte il cross: Massetti rifinisce da destra e Shiba, ancora di testa, non dà scampo all'estremo difensore montesilvanese.

Non paga del doppio vantaggio, L'Aquila continua a spingere. Ventitreesimo, schema da calcio di punizione che porta al tiro Marchionni, conclusione rimpallata da un difensore ospite, sul pallone vagante arriva Cassese che però non inquadra lo specchio.

Il gol del 3-0 arriva però al trentaseiesimo: sugli sviluppi di un angolo la sfera arriva a Bellardinelli, il numero 2 dell'Aquila dai venti metri lascia partire una rasoiata che lascia immobile Mastrogirolamo insaccandosi alla sua sinistra.

Ripresa.

Otto giri di lancette e L'Aquila si porta sul 4-0: lancio illuminante di Mantini, sponda di petto di Shiba e rasoterra d'incontro di Massetti che batte Mastrogirolamo.

Al ventitreesimo L'Aquila coglie anche un legno: pallone dalla destra per l'inzuccata di Cassese che pizzica la parte alta della traversa.

Il Montesilvano riesce a farsi vedere in avanti tre minuti dopo, ma il tentativo di Daka non crea grattacapi a Mascolo perdendosi sul fondo.

È solo un fuoco di paglia, però.

L'Aquila torna a gestire il gioco ed al trentacinquesimo marca per la quinta volta: filtrante in orizzontale di Sarritzu per Alessandro, che dal cuore dell'area buca Mastrogirolamo.

Mastrogirolamo che, due minuti più tardi, è protagonista di un bel doppio intervento praticamente nel corso della stessa azione, opponendosi dapprima a Rei e poi ad Alessandro.

Allo scoccare del novantesimo, però, il portiere del Montesilvano nulla può sul perentorio colpo di testa di Rei che vale il 6-0 in favore dell'Aquila.

Nient'altro da raccontare.

L'Aquila resta in vetta alla classifica e domenica prossima sarà di scena sul campo della Santegidiese; il Montesilvano invece riceverà la visita del Giulianova.