L'Aquila, rigori amarissimi: la Coppa Italia di Eccellenza Abruzzo va al Sambuceto

È il Sambuceto che alza la Coppa Italia di Eccellenza Abruzzo 2022/2023.

I viola, nella finale di Sulmona, hanno piegato ai rigori L'Aquila dopo l'1-1 maturato al novantesimo e diventato 2-2 alla fine dei tempi supplementari.

Ma riavvolgiamo il nastro della partita e andiamo in cronaca.

Nella prima parte di gara L'Aquila si fa preferire per manovra ed atteggiamento, ma la prima vera occasione, alla mezz'ora, la confeziona il Sambuceto.

Ventola verticalizza per Barrow che entra di gran carriera in area ma viene stoppato dalla tempestiva uscita di Barbagallo.

L'Aquila replica al trentaquattresimo: punizione pennellata da Massetti, perentoria incornata di Shiba a centro area e miracolo di Di Donato che disinnesca in allungo.

Sei giri di lancette e, ancora lato L'Aquila, Massetti ci prova con un velenoso tiro cross dalla destra che per poco non beffa Di Donato.

Ripresa.

Meno di due minuti e la gara si sblocca con il vantaggio dell'Aquila: punizione di Massetti dalla sinistra, all'altezza del secondo palo Shiba è il più lesto di tutti e di testa mette in rete.

Al diciannovesimo, però, la gara torna in parità: Barrow approfitta di una incomprensione tra Brunetti e Barbagallo e con un preciso tocco sotto scavalca l'estremo difensore aquilano e insacca.

Minuto trentatrè, L'Aquila a un passo dal nuovo vantaggio: sul colpo di testa di Shiba è decisivo il salvataggio di Orlando praticamente sulla linea di porta.

Finisce così, si va quindi ai supplementari.

Che iniziano in salita per L'Aquila: dopo quattro minuti, infatti, Corticchia rimedia il secondo giallo della sua partita lasciando i rossoblù in dieci.

Nonostante l'uomo in meno, L'Aquila proprio allo scadere del primo tempo supplementare si riporta in vantaggio: punizione di Massetti, in mezzo all'area svetta Scipioni che di testa batte Di Donato.

I rossoblù resistono per tutto il secondo supplementare, ma al 121' subiscono la rete del 2-2: mischia sugli sviluppi di un angolo e per il Sambuceto è Carminelli che trova la stoccata decisiva.

L'atto finale del confronto sono quindi i tiri di rigore.

Il Sambuceto è perfetto e fa cinque su cinque, mentre per L'Aquila è decisivo l'errore di Scipioni che si fa parare la conclusione da Di Donato.

L'ultimo rigore per i viola lo segna Brian Brattelli, che regala ai suoi la gioia della Coppa e l'approdo alla fase nazionale della competizione.

L'Aquila, dal canto suo, ora potrà e dovrà concentrarsi sul prosieguo del campionato.