A Campo Felice il 13° Orsello Cup Trofeo X-Bionic di sci alpino

Lo Slalom sulla pista Innamorati ha aperto a Campo Felice (AQ) il 13° Orsello Cup Trofeo X-Bionic di sci alpino, manifestazione organizzata dallo sci club Orsello Magnola, in collaborazione con il CLS (Comitato Lazio & Sardegna), con il prezioso contributo importanti aziende come Energiapura, Pasquarelli Auto, Giulius Petshop, Sabina Paintball e Lgs Informatica.

In gara, in una splendida giornata di sole, tutte le categorie: dai Super Baby a Giovani e Senior maschile e femminile, con i Pulcini che hanno aperto anche il Trofeo Energiapura, che prevede una speciale classifica stagionale e premiazioni dedicate in occasione del prossimo Lazio Pianeta Sci.

Prima manche che ha messo in difficoltà diversi atleti a metà del percorso tracciato da Christian Restante, con una “tripla” seguita da una “doppia” non semplice da interpretare.

Nella seconda due atleti che erano al comando non sono riusciti ad arrivare in fondo.

Sei sci club diversi sono riusciti a conquistare almeno un successo.

«Siamo soddisfatti della gara di oggi – afferma il Presidente dello SC Orsello Magnola Franco Ruggeri – sia per la riuscita tecnica che per i valori espressi in pista. Speriamo che anche domani le condizioni metereologiche ci consentano di fare un gigante altrettanto bello».

Nella classifica a squadre guida l'Orsello Magnola davanti a MM Crew e SS Lazio. I titoli di slalom: Super Baby F: Mingrone (MM Crew), M: Scialpi (Snow Side Team). Baby 1 F: Restante (SS Lazio)), M: Sermoneta (Terminillo). Baby 2 F: Foter Tirabassi (Terminillo), M: Wang (White SRL). Cuccioli 1 F: Conti (Orsello Magnola), M: Nanni (MM Crew). Cuccioli 2 F: Vasselli M. (MM Crew), M: Sant'Andrea (Snow Side Team). Ragazzi F: Sambuco (SS Lazio), M: Ranalli A. (Livata). Allievi F: Calabrò (Orsello Magnola), M: Lallini (Livata). Giovani F: Innocenzi (Orsello Magnola), M: Masiani (Orsello Magnola). Senior F: Forcina (SS Lazio), M: Antonicoli (Orsello Magnola). Classifica per sci club dopo lo slalom: 1) Orsello Magnola 1468; 2) MM Crew 1016; 3) SS Lazio 785.