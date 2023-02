L'Aquila ne fa due al Lanciano: Mantini e Scipioni stendono i frentani

Opposta in casa ad un Lanciano accorto ed ordinato, L'Aquila ci mette un tempo per trovare le adeguate contromisure all'atteggiamento dei frentani, mandati poi KO dall'uno-due siglato da Mantini e Scipioni.

Prima della partita premiato il centrocampista dell'Aquila Mattia Di Norcia per il raggiungimento delle cento presenze con la casacca rossoblù. A Di Norcia consegnata una maglia celebrativa dal Direttore Generale Simone Bernardini.

Poi spazio ai novanta minuti di gioco.

Primo spunto di cronaca al settimo: Massetti in mezzo per Alessandro che, da posizione più che favorevole, mette alto.

Ancora L'Aquila al ventesimo: piazzato di Massetti, a centro area svetta Shiba che in torsione non trova lo specchio della porta.

Otto minuti più tardi Shiba di tacco aziona la progressione centrale di Massetti chiusa però da un tiro che si perde alto sopra la traversa.

Trentacinquesimo: Alessandro verticalizza per Massetti che va via in campo aperto e poi, pur marcato, entra in area e conclude da posizione defilata ma trova la risposta attenta da parte di Lacirignola.

Il Lanciano si fa vedere in chiusura di frazione con la punizione di Leone che prova a sorprendere Mascolo. Il tentativo del numero 3 frentano non va però a buon fine.

Ripresa.

Quaranta secondi e L'Aquila la sblocca: imbucata di Marchionni che premia l'inserimento di Mantini bravo ad eludere la guardia della linea difensiva frentana; il numero 23 aquilano si presenta davanti a Lacirignola e di giustezza insacca.

Dopo il gol Mantini esulta mostrando una maglia dedicata al portiere della juniores Andrea Di Natale infortunatosi sabato durante la rifinitura.

Al quinto proteste aquilane. Fall in area entra duro in scivolata su Marchionni, ma per Sivilli di Chieti non ci sono gli estremi per la concessione del calcio di rigore.

L'Aquila comunque trova il 2-0 al tredicesimo: angolo pennellato di Massetti dalla destra, all'altezza del secondo palo svetta Scipioni che incorna alle spalle di Lacirignola. Il centrale difensivo di casa, ex di turno, non esulta dopo la marcatura.

Al ventesimo da segnalare la tempestiva uscita del portiere frentano Lacirignola che sbarra la strada a Shiba lanciato a rete.

Nel finale L'Aquila vicina al 3-0: uscita avventata di Lacirignola, il pallone arriva al neo entrato Santirocco che tira quasi a botta sicura ma trova il salvataggio sulla linea di Fall.

Nient'altro da raccontare fino al triplice fischio.

L'Aquila continua la sua marcia in vetta alla classifica e domenica prossima farà visita all'Angolana, il Lanciano invece riceverà il Giulianova.