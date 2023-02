Rugby L'Aquila sconfitta romana contro l'Unione Capitolina

Sconfitta in trasferta per la Rugby L'Aquila, battuta a Roma dall' Unione Capitolina con un netto 36 a 12 nella seconda partita di ritorno del girone 4 del campionato di serie B.

La Rugby L'Aquila, dopo due vittorie che avevano fatto ben sperare, anche in termini di classifica resta dunque in settima posizione, a 25 punti. In un campo tradizionalmente ostico, contro una Capitolina che gode di una rosa ampia, potendo attingere alla squadra di serie A e da una ottima under 19, la partita nelle sue battute iniziali è equilibrata e di studio.

La Rugby L'Aquila tiene bene il campo, ma pur senza dominare i blu-amaranto vanno in vantaggio con un calcio piazzato portando il risultato sul 3 a 0 e allungando poi le distanze con una bella meta al centro dei pali, favorita da un buco nella difesa neroverde. Meta trasformata con facilità e punteggio sul 10 a 0.

I neroverdi non demordono, e si lanciano all'attacco, premiati da una meta messa a segno da capitan Fiore dopo una una efficace e potente percussione del drive di mischia. Non trova però la trasformazione D'Antonio, calciando da posizione molto defilata. Punteggio sul 10 a 5. I neroverdi però non riescono a imporre un cambio di marcia, e a crescere, minuto dopo minuto, è invece la Capitolina, con due mete nella parte finale del primo tempo, di cui una sola trasformata con il parziale della prima parte della gara che si conclude sul 22 a 5.

Nella ripresa purtroppo per i neroverdi lo sparito non cambia, i bluamaranto, subito all'attacco, mettono a segno la loro quarta meta, ampliando il vantaggio sul sul 29 a 5. Spinti dall'orgoglio i neroverdi schiacciano nella loro metà campo i padroni di casa, ma non riuscendo a finalizzare, e con qualche errore di troppo nei passaggi, e nelle giocate individuali. E ad andare a meta, fatalmente, è ancora il 15 della Capitolina, con una volata sulla fascia che indovina un buco nella difesa neroverde e con l'ovale schiacciato ancora una volta in mezzo ai pali.

Il divario si fa incolmabile, sul 36 a 5, a seguito della agevole trasformazione. La Capitolina riesce dunque a controllare la partita, provando ad addormentarla, respingendo i rabbiosi attacchi della Rugby L'Aquila, capitolando solo in occasione della bella meta di Jacopo Alfonsetti, trasformata da D'Antonio, che fissa il punteggio finale sul 36 a 12.

Prossima gara per la Rugby L'Aquila al Fattori contro il Cus Catania domenica 5 marzo.