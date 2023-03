Archiviata L'Aquila Città Europea dello Sport, il Comune prosegue con nuovo cartellone

Archiviata positivamente L’Aquila Città europea dello Sport 2022, con oltre sessanta eventi tra cui alcuni di caratura internazionale che hanno coinvolto le oltre cento associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio, il Comune non vuole disperdere il lavoro fatto e si appresta a promuovere nuove iniziative da sviluppare durante l’intero arco del 2023.



Per questo, è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la creazione di un cartellone di eventi sportivi, ludico ricreativi volti a promuovere la cultura sportiva, incentivare la pratica motoria in genere e valorizzare le bellezze turistiche dell'Aquila nell'ambito di un progetto denominato "Rinasci con lo sport - promuovere L’Aquila con lo sport 2023”.



Disponibile all’indirizzo https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_484398_0_3.html, fino al 31 marzo prossimo offre l’opportunità ad Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate, Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, altri Enti ed organismi, Ufficio scolastico regionale che intendano organizzare iniziative ed eventi di carattere sportivo in città e nelle frazioni di presentare il proprio progetto di candidatura.



Le proposte da inserire nel programma di eventi dovranno riguardare manifestazioni agonistiche e non da realizzare a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, con eventuale coinvolgimento anche di personaggi/atleti testimonial, con proposte di singoli o più eventi; mostre fotografiche ed esposizioni dedicate allo sport; convegni, seminari, conferenze e altro in materia sportiva; progetti di attività motoria-sportiva a tutti i livelli e per tutte le fasce di età: bambini, ragazzi, adulti, terza età; progetti/iniziative sportive che siano in grado di sviluppare percorsi di crescita, momenti educativi, formativi e sociali e promozione del fair play; progetti/iniziative sportive mirati ad accrescere e promuovere i valori delle pari opportunità, dell’inclusione e dell’integrazione sociale (contrasto discriminazione, bullismo, intolleranze); progetti/iniziative sportive dedicati a minoranze, persone diversamente abili ecc; programmi sportivi speciali dedicati alla tutela della salute (stile di vita attivo e sano, benessere psicofisico, salute pubblica); progetti/Iniziative sportive orientate alla promozione del turismo sportivo, promozione della sweet mobility, mobilità alternativa; progetti sportivi sinergici attraverso la creazione di una rete territoriale, realizzati in collaborazione con altre istituzioni es. Scuole, Università, Coni, Associazioni del Terzo Settore etc; giornate e/o settimane dello sport dedicate alla pratica sportiva e motoria all’aperto; programma di attività sportiva gratuita/Open day per bambini/e, ragazzi/e, donne e persone over 65; progetti/Iniziative sportive di varia natura contro la violenza di genere, lo sport nelle carceri etc.



Le proposte devono pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 31 marzo 2023 a mezzo mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I soggetti interessati potranno richiedere informazioni tramite mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. e al numero telefonico 0862-645596.



Un Comitato costituito appositamente in sede comunale valuterà l’eventuale concessione di contributo all’evento o iniziativa selezionata.