L'Aquila supera 2-0 l'Alba Adriatica. Decidono le reti di Sarritzu e Shiba

L'Aquila, tra le mura amiche del "Gran Sasso-Acconcia", inanella la settima vittoria consecutiva regolando 2-0 l'Alba Adriatica allenata da Roberto Vagnoni, ex giocatore rossoblù all'inizio degli anni '90.

Poco più di un minuto e gli uomini di mister Massimo Epifani si fanno vedere in proiezione offensiva: traversone di Sarritzu e colpo di testa di Shiba, Barduagni blocca senza problemi.

L'Alba Adriatica replica al terzo con la conclusione di Montano, sul fondo.

La gara si sblocca al tredicesimo con il vantaggio dell'Aquila: pallone dalla sinistra, sponda di Marchionni per Sarritzu che, dal limite dell'area, sfodera un fendente che non lascia scampo a Barduagni.

180 secondi dopo ancora Sarritzu protagonista, con un diagonale che si perde di poco sul fondo.

A meta frazione rete annullata ai rossoblu: Marchionni verticalizza per Sarritzu che va via in campo aperto ma poi, invece di tirare, serve Shiba che insacca dalla corta distanza, venendo però pescato in posizione di fuorigioco.

L'Alba Adriatica si fa vedere al trentaquattresimo con un tentativo dalla distanza di capitan Passamonti, Mascolo non trattiene ma poi l'occasione per i rossoverdi ospiti sfuma.

Ripresa.

Primo spunto di cronaca al quattordicesimo di marca albense con un tiro dalla distanza di Montano, fuori bersaglio.

Nel prosieguo del secondo tempo poco da segnalare, con L'Aquila che amministra senza soffrire più di tanto di fronte ad un'Alba Adriatica volitiva ma poco concreta in fase finalizzativa.

Ospiti che alla mezz'ora perdono il portiere titolare Barduagni, infortunatosi nel tentativo di recuperare un lancio lungo di Corticchia. Mister Vagnoni manda quindi in campo il dodicesimo Porrini.

Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio dell'Aquila.

Di Norcia (entrato a gara in corso) pennella un cross dalla sinistra, sfera raccolta da Shiba che non dà scampo al neo entrato Porrini.

Il gol fa calare il sipario sulla partita.

Al triplice fischio finale esplode la gioia di giocatori e tifosi dell'Aquila.

I rossoblù continuano la loro marcia in vetta alla classifica, fanno un ulteriore importante passo verso la promozione e nel prossimo turno saranno di scena sul campo del Pontevomano.

L'Alba Adriatica, invece, incrocerà il Giulianova.