Il Pontevomano rallenta L'Aquila. A Notaresco è 0-0, ma i rossoblù restano primi a più dieci

Tanto agonismo, zero gol ed un punto a testa nella gara del "Savini" di Notaresco che metteva di fronte Pontevomano e L'Aquila.

Prima del fischio d'inizio minuto di raccoglimento per le vittime del naufragio al largo delle coste calabresi di Cutro, poi spazio alla partita.

Inizio arrembante del Pontevomano.

Al quinto Tourè protegge palla va via a Bellardinelli e prova il tiro, la sfera termina sul fondo.

Sessanta secondi più tardi Marini, al limite dell'area aquilana, ruba palla a Brunetti, si ritrova a tu per tu con Mascolo e conclude; l'estremo difensore rossoblù a una mano si oppone e tiene il risultato inchiodato sullo 0-0.

L'Aquila si fa vedere al nono: angolo da destra e inzuccata di capitan Brunetti che non trova il bersaglio grosso.

Le squadre non si risparmiano, ma c'è poco da segnalare fino alla mezz'ora, quando L'Aquila imbastisce una buona azione manovrata: sventagliata di Diarra e traversone di Sarritzu, chiuso in angolo da Ragozzo. Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Cassese che non impensierisce Modesti.

Minuto quarantaquattro, L'Aquila ci prova con uno schema da calcio piazzato: Massetti in orizzontale per Corticchia che scocca una rasoiata da appena dentro l'area, Modesti si oppone.

Ad inizio ripresa il Pontevomano va vicinissimo al vantaggio.

Incursione sulla destra di D'Orazio che mette il pallone a centro area, da ottima posizione va al tiro il neo entrato Faenza ma il suo tentativo si infrange sulla traversa, ci prova poi Tourè ma viene murato da Cassese e l'azione sfuma.

L'Aquila replica al quarto d'ora: angolo di Sarritzu e colpo di testa di Cassese fuori bersaglio.

Al minuto ventisei Mascolo esce dalla sua area in scivolata stoppando una ripartenza griffata Tourè.

Dieci minuti più tardi Mascolo da dentro i 16 metri ritarda troppo un rinvio ed il direttore di gara, applicando la regola del pallone trattenuto per più di sei secondi dal portiere, concede una punizione a due in area al Pontevomano: Tourè tocca indietro per Ferri che prova il tiro a giro ma non sorprende Mascolo.

Minuto quarantadue, L'Aquila torna in proiezione offensiva: cross dalla destra, Riccardo Di Stefano all'altezza del secondo palo si rifugia in corner sul pressing di Marchionni.

L'Aquila ci prova fino al settimo di recupero, ma non riesce a scardinare l'ordinata retroguardia del Pontevomano.

La partita finisce quindi 0-0.

Il Pontevomano mette un ulteriore utile mattoncino sulla strada verso l'approdo ai playoff, L'Aquila capolista invece mantiene dieci punti di vantaggio sul Giulianova e compie un altro importante passo verso la Serie D.