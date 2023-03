Un guizzo di Shiba permette a L'Aquila di piegare il Castelnuovo Vomano. Serie D ad un passo

Davanti a 2500 spettatori, a L'Aquila basta un guizzo di Henri Shiba al nono della ripresa per piegare la resistenza di un buon Castelnuovo Vomano e fare un ulteriore passo verso la promozione in Serie D.

Al "Gran Sasso-Acconcia" la cronaca si apre prima del fischio d'inizio con il minuto di raccoglimento in memoria della bandiera rossoblù Aldo Di Bitonto.

Poi si gioca.

Al quarto un tentativo ospite con Boito, direttamente da calcio d'angolo: sfera sull'esterno della rete.

L'Aquila replica al diciannovesimo: traversone da destra smanacciato da Palermo, che poi si ripete sul colpo di testa ravvicinato di Shiba.

Minuto ventiquattro, doppio tentativo aquilano griffato Massetti: il primo viene rimpallato fortuitamente da Shiba, sul secondo invece c'è la parata di Palermo ma il gioco era stato fermato per un tocco di mano di Shiba.

Poco prima della mezz'ora, sempre lato L'Aquila, capitan Brunetti parte in progressione e crossa verso il centro dell'area, colpo di testa in tuffo di Shiba respinto da Palermo.

Il Castelnuovo Vomano torna a farsi vedere in avanti al trentasettesimo: punizione centrale di Boito, Mascolo blocca a terra.

Ripresa.

Nove minuti e L'Aquila sblocca il risultato.

Lancio lungo di Brunetti, Massetti aggancia e si porta avanti il pallone superando Trentacoste, va sul fondo e mette in mezzo, dove Shiba si fa trovare pronto e con il piattone non lascia scampo a Palermo.

La risposta del Castelnuovo Vomano arriva al dodicesimo, con un tentativo di Trentacoste che non trova il bersaglio grosso.

Sette minuti più tardi il neo entrato Marchionni va via sulla sinistra e in orizzontale serve Massetti, sinistro di prima intenzione di poco alto.

A meta frazione occasionissima per il Castelnuovo Vomano: Mascolo ostacolato da Cassese non blocca un pallone agevolando così il tentativo del neo entrato Dublino, al quale l'estremo difensore aquilano si oppone in tuffo.

Minuto ventiquattro, Shiba ci prova dal limite dell'area, Palermo blocca.

180 secondi più tardi, sul fronte opposto, Dublino ruba palla a Corticchia sulla sinistra, entra in area e pennella un tiro a giro velenoso disinnescato dal volo plastico di Mascolo.

Dopo un tiro di Massetti respinto con i pugni da Palermo, nel finale il Castelnuovo Vomano rimane in dieci.

Sciarretta, al limite dell'area, trattiene vistosamente Alessandro lanciato a rete e si vede comminare il rosso diretto. Sulla susseguente punizione, lo stesso Alessandro scheggia l'incrocio dei pali.

Minuto quarantadue: Di Norcia imbuca per Marchionni che batte di piatto cogliendo in pieno la traversa.

Nel recupero il Castelnuovo Vomano alza il baricentro alla ricerca del pari ma non riesce a trovare sbocchi offensivi, ben arginato dalla retroguardia aquilana.

Finisce quindi 1-0.

L'Aquila mantiene dieci punti di vantaggio sul Giulianova, e quando mancano quattro giornate alla fine del campionato vede ormai vicinissimo l'obiettivo della promozione in Serie D.