Il Paganica Rugby batte l'Arechi Salerno con un 64 a 10

Seconda convincente vittoria per il Paganica Rugby di coach Rotellini nella giornata di ieri allo Iovenitti.

I rossoneri regolano con un perentorio 64 a 10 il fanalino di coda del girone 4, Arechi Salerno e mantengono il terzo posto in classifica.

I ragazzi di capitan Cialente scendono in campo decisi a portare subito a casa il risultato tanto che già al 2’ sono in meta con l’ala Lolli, autore oggi di una tripletta visto che varcherà la linea di meta campana anche al 10mo ed al 22mo del secondo tempo. Ma come a volte accade ai rossoneri la frenesia e la voglia di vincere sono cattive compagne di viaggio perché non permettono di “scaricare a terra” tutto il potenziale del 15 rossonero.

Dall’altra parte c’è poi una compagine che, a dispetto dell’ultimo posto in classifica, dimostra di essere ben organizzata, in particolare col reparto degli avanti. E non è un caso che al 13mo del primo tempo, una serie di percussioni sui 5 metri paganichesi portano i campani in meta proprio col pacchetto di mischia.

La meta dell’Arechi e qualche urlo di capitan Cialente hanno però il potere di far trovare ai rossoneri la strada da imboccare per portare a casa la partita. Da quel momento in poi, infatti, sarà solo un lungo monologo rossonero che porterà alla fine a segnare 10 mete, interrotte solo dalla seconda segnatura salernitana al 18mo del secondo tempo.

Il risultato finale di 64 a 10 vede a tabellino oltre alle già citate tre mete di Lolli, due mete di Lattanzio, due di Federico Liberatore ed una ciascuno di capitan Cialente, Zaccagnini e Travaglia. Alla piazzola si sono alternati Del Zingaro e Stefano Rotellini.

Prossimo impegno per i rossoneri l’impegnativa trasferta siciliana in quel di Messina prevista per domenica 26.