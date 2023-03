L'ASD Progetto Ritmica torna in pedana e conquista 4 ori e 3 argenti

Si è svolta nella giornata di ieri, domenica 19 marzo, presso il Palazzetto dello sport di Ortona la seconda prova del campionato regionale silver Ld e LE alla quale ha preso parte l'associazione sportiva aquilana Progetto Ritmica.

All'interno della competizione le giovani atlete aquilane hanno portato a casa grandi successi, con quattro ori e tre argenti conquistati.

Nel dettaglio, all'interno del Campionato Individuale Silver LD:

la ginnasta Silvia Alice si è riconfermata Campionessa Regionale A1.

Di Nardo Caterina si è riconfermata Campionessa Regionale A3

Fontanazza Viola si è riconfermata Vice-Campionessa Regionale A3

Fontanazza Alice Gea si è riconfermata Vice-Campionessa Regionale J2

Dali Salisburgo Viola ha conquistato il titolo di Vice-Campionessa Regionale S1

Cesareo Martina si è riconfermata Campionessa Regionale S3

Circi Beatrice, alla sua prima esperienza nella categoria Ld, confrontandosi con atlete già esperte nella medesima categoria ha dimostrato grinta e carattere aggiudicandosi il gradino più alto del podio e conquistando il titolo di Campionessa Regionale J3

All'interno del Campionato Individuale Silver LE invece i risultati portati a casa sono:

Un 4^ posto J3 per Ianni Martina, dovuto ad alcuni piccoli errori che hanno compromesso la performance della ginnasta, la quale però grazie al titolo di Vice-Campionessa Regionale conquistato nella prima fase regionale strappa il pass alla fase Nazionale di Rimini.

Lo staff dell'assoziazione sportiva si è dichiarato fiero e soddisfatto di tutte ginnaste ma soprattutto è orgoglioso della serenità, della maturità e della purezza dimostrata dalle stesse nell’affrontare le circostanze che si sono presentate ma che non sempre rispecchiano la preparazione e l’impegno profuso.

"Torniamo a lavoro come abbiamo sempre fatto, a testa alta, con serenità e con la consapevolezza che le nostre capacità miste al senso di sportività che ci contraddistingue, ci porteranno a raggiungere tutti i nostri obiettivi prefissati. Un grande ringraziamento a tutti i nostri genitori che ci supportano, seguono e sostengono con grande affetto. Un grazie speciale alla nostra cara Adeline Ursache che con professionalità e competenza ci supporta in questo percorso di crescita. Forza Bimbe, Forza Progetto Ritmica" così lo staff in una nota.