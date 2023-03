L'atleta aquilano Federico Arnone conquista la Medaglia D'Oro al Campionato nazionale di Karate

Il 18 e il 19 marzo si è svolto presso il Centro Olimpico FIJLKAM “Matteo Pellicone” di Ostia (Roma) il Campionato Nazionale CTR di Karate. Conquistata la Medaglia D'Oro dall'atleta aquilano Federico Arnone.



Oltre 500 atleti, e più di 200 società sportive, si sono affrontate per portare il titolo italiano alla propria regione di appartenenza.

La competizione ha raccolto i migliori atleti italiani selezionati dai vari comitati regionali.



Grande spettacolo e grandi emozioni ci sono state donate dall’atleta aquilano Federico Arnone (categoria Over 18) che fin dalla prima prova si è posizionato al vertice della classifica distaccandosi ampliamente dai suoi competitor.



La finale disputata tra Federico Arnone (Master Rapid Skf – CPGA Karate - L’Aquila) e Guido Polsinelli (Fiamme Oro – Roma) si è conclusa con la vittoria dell’atleta aquilano che ha conquistato una straordinaria Medaglia d’Oro.



Buona prova anche per Francesco Bartolini (Under 18) del CPGA Karate L’Aquila, che al suo esordio in questo genere di competizione ha saputo affrontare con determinazione gli avversari.



Il Campionato Nazionale per CTR è una delle competizioni italiane più difficili che concorre all’acquisizione di punteggi per la formulazione della lista dei migliori atleti d’Italia.