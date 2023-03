Ieri la terza edizione di Skialpdeiparchi 2023

Domenica 26 Marzo si è svolto un super appuntamento su una delle montagne simbolo dell’intero comprensorio del Gran Sasso d’Italia, il Monte Camicia che con i suoi 2.564 metri rappresenta uno degli itinerari più conosciuti d’Abruzzo. La Polisportiva Castel del Monte (AQ) promotrice del MONTE CAMICIA BACKCOUNTRY ha nuovamente dimostrato una grande capacità organizzativa in quanto la logistica di un evento nella parte meridionale della piana di Campo Imperatore non è affatto facile, sia per l’accessibilità resa difficoltosa dalla gestione di alcune arterie sia per la doppia location tra evento sportivo e abitato.

Ma la comunità tutta di Castel del Monte ha voluto ancora una volta questo evento che, giunto alla sua terza edizione, ha rappresentato il quarto appuntamento dello Skialpdeiparchi 2023 e ciò accresce ancora di più i complimenti per lo sforzo organizzativo che ha visto anche il trasporto tramite navette off road verso la parte chiusa della piana, non innevata. Percorso di circa 6 km di sviluppo e 850 metri di dislivello.

Partenza dalla zona appena sopra la “Miniera” direzione vetta e ritorno. Tracciato subito tecnico e impegnativo con oltre settanta inversioni sul famoso “paginone” pendio conosciutissimo del versante sud della montagna e che i locali hanno tenuto a precisare il nome originale della “Macchia”. Gli ultimi 100 metri di dislivello percorsi con ramponi fino in vetta dove, dopo il cambio assetto, la linea di discesa procedeva parallela per poi ricongiungersi nel canalino finale che conduceva al traguardo. In vetta l’assistenza super professionale del soccorso alpino della Guardia di Finanza è stata fondamentale anche in considerazione del fondo molto duro in quota dopo il rigelo notturno.

Sotto l’aspetto agonistico, in campo maschile vittoria di Carlo Colaianni che dopo una partenza tranquilla ha preso facilmente il comando chiudendo il tracciato con il tempo di 52m e 37s. Secondo posto per Federico Ciocca (54m 17s) e terzo per Carlo Silvagni (55m 52s). Tra le donne vittoria dell’inossidabile Raffaella Tempesta che con il tempo di 1h 09m 52 s ha preceduto Leda Argentini e Sara Marini con Giorgia Sponta che ha chiuso lo storico quartetto femminile dell’edizione 2023. Terzo tempo e premiazioni nel borgo di Castel del Monte (AQ), facente parte della ristretta cerchia dei “Borghi più belli d’Italia”.

Lo Skialpdeiparchi 2023 finisce qui, il MONTE OCRE SNOW EVENT previsto in calendario per il prossimo 2 Aprile non verrà disputato a causa dei lutti che hanno colpito la comunità di San Martino d’Ocre e la Locale Polisportiva. Appuntamento, dunque, per un ultimo evento di Scialpinismo targato Abruzzo, il prossimo sabato 14 Aprile a Campo Imperatore per la Gran Sasso Twin Cup, gara a coppie che chiuderà la stagione appenninica dello Skialp, manifestazione coordinata dagli amici dello sci club Paganica e per le premiazioni e festa finale dello SKIALPDEIPARCHI 2023 a venerdì 20 Aprile in un luogo da definire.