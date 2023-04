Festa rossoblu al "Gran Sasso-Acconcia". L'Aquila già in D batte 4-0 l'Union Fossacesia

Davanti a tremilaquattrocento spettatori assiepati sugli spalti del "Gran Sasso Acconcia" si sfidano L'Aquila già promossa in Serie D e l'Union Fossacesia già salvo.

Finisce 4-0 per i padroni di casa, che colgono l'undicesimo risultato utile consecutivo e mettono un ulteriore punto esclamativo sul loro cammino.

Prima del fischio d'inizio sfilano i ragazzi delle giovanili di Pizzoli, Real L'Aquila, Tornimparte ed Academy L'Aquila, che poi si posizionano a centrocampo per formare una grande lettera D.

All'ingresso in campo dell'Aquila, invece, parte una grande fumogenata che colora di rossoblù tutta la Curva Sud, mentre i giocatori dell'Union Fossacesia con grande sportività riservano a Brunetti e compagni il pasillo de honor per complimentarsi per la vittoria del campionato di Eccellenza.

Poi si gioca.

Schieramenti speculari per i due allenatori, Epifani e Memmo, che scelgono entrambi il 4-2-3-1.

Il tecnico dell'Aquila opera alcuni cambi nell'undici iniziale schierando Barbagallo in porta, Sorrini e Pietropaolo terzini, Rei esterno d'attacco e Alessandro centravanti al posto di Shiba non al meglio.

Passa poco più di un minuto e Massetti pennella dalla sinistra agevolando l'incornata in tuffo di Alessandro, che però si perde sul fondo.

Minuto otto: traversone di Rei da destra, svetta Mantini il cui colpo di testa viene bloccato da Di Vincenzo.

L'Union Fossacesia si fa vedere al quarto d'ora: Pau si destreggia in area e prova il diagonale, di poco sul fondo.

Passano 180 secondi ed è L'Aquila che torna in proiezione offensiva: ci prova Carbonelli dal limite dell'area ma non trova il bersaglio grosso.

I rossoblù hanno una ghiotta chance per passare in vantaggio al trentacinquesimo: Massetti imbecca Alessandro la cui conclusione viene respinta da Di Vincenzo, sul pallone vagante arriva Massetti che va al tiro ma mette sul fondo.

Nell'intervallo il Presidente dell'Union Fossacesia Ursini consegna al suo omologo rossoblù Barberio ed al Direttore Generale Bernardini la maglia rosa usata dai suoi giocatori.

Casacca che è un omaggio alla Grande Partenza del Giro d'Italia 2023, che scatterà proprio da Fossacesia.

Ripresa.

Al sesto L'Aquila sblocca il risultato: Carbonelli vince un rimpallo sulla trequarti, va via in progressione e serve Rei il cui diagonale non lascia scampo a Di Vincenzo.

Nel frangente, proteste dell'Union Fossacesia per un presunto tocco di mano di Carbonelli in avvio di azione.

Tredicesimo, arriva il raddoppio rossoblù: lancio da metà campo di Massetti che premia l'inserimento sulla destra di Rei, il numero 22 aquilano entra di gran carriera in area e conclude l'azione con una rasoiata che si insacca alle spalle di Di Vincenzo.

Un minuto più tardi, rete annullata agli ospiti: verticalizzazione verso Pau che beffa Barbagallo in uscita, ma la marcatura viene vanificata dalla posizione di fuorigioco del numero 7 ospite.

Al ventunesimo, invece, è un vero e proprio miracolo di Barbagallo a negare il gol all'Union Fossacesia: l'estremo difensore aquilano, in allungo ad una mano, si oppone al colpo di testa di Fiorotto.

L'Aquila cala il tris al ventiseiesimo: traversone dalla destra e piattone d'incontro al volo del neo entrato Marchionni imprendibile per Di Vincenzo.

Passa poco più di un minuto ed i padroni di casa segnano anche la quarta marcatura: Di Vincenzo respinge il tiro di Massetti, ma poi nulla può sul tap-in ravvicinato griffato Santirocco.

L'Union Fossacesia prova a cercare la rete della bandiera ma la retroguardia rossoblù non concede nulla e mantiene inviolata la porta di Barbagallo.

Al triplice fischio finale, torna ad esplodere la gioia di giocatori e tifosi dell'Aquila, che festeggiano insieme, con cori e fumogeni, sotto la Curva Sud.

Nel prossimo turno, sabato prima di Pasqua, l'Union Fossacesia riceverà il Giulianova mentre L'Aquila sarà di scena sul campo del Delfino Curi Pescara.