Alla Federlibertas una lezione speciale con il ballerino Kledi Kadiu

Ieri pomeriggio, venerdì 14 aprile, si è tenuto nei locali della palestra Federlibertas L'Aquila, in via Via Salvatore Cimino, lo stage con Kledi Kadiu, ex ballerino e insegnante del talent show "Amici di Maria De Filippi" su Canale 5.

Oltre a essere un danzatore, Kledi Kadiu, noto semplicemente come Kledi, è anche un insegnante e attore albanese naturalizzato italiano.

L'evento, aperto a tutti, ha visto la partecipazione di numerosi ballerini che si sono dichiarati entusiasti della lezione, non solo per la professionalità, ma anche per l'umiltà dallo stesso artista dimostrata.

La direttrice tecnica Manuela Festa della Federlibertas L'Aquila ringrazia Kledi e tutti i partecipanti all'evento.