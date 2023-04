"Run For Hope" partirà dall'Aquila la corsa a sostegno della ricerca

Partirà il 6 maggio alle 11:00 dal Castello la tappa aquilana della manifestazione sportiva "Run for Hope", il grande Giro d'Italia Podistico a staffetta con l'esclusivo scopo di raccogliere fondi a sostegno di AIRC e AIL.

Valter Paro, presidente dell’atletica Abruzzo ha illustrato lo scopo e le modalità di svolgimento della manifestazione che si tiene a L'Aquila ormai da tre anni consecutivi.

Paro ha parlato dell'evento come di "una bella manifestazione che lega lo sport alla solidarietà, una mega staffetta che non ha assolutamente nessun aspetto agonistico ma semplicemente un obiettivo: quello di raccogliere fondi per la cura delle dei tumori femminili".

Per quanto riguarda lo svolgimento della staffeta la prima frazione del percorso si articolerà da L'Aquila fino a Montorio poi sono partiranno tutte le altre staffette e gli altri gruppi regionali che hanno percorso l’intera regione fino poi a tornare a L'Aquila, così si è svolta la "gara" negli scorsi anni, per quest’anno eccezionalmente l’arrivo della manifestazione sarà ad Avezzano per incontrare gli atleti del Ragusa Sporting club che svolgeranno una manifestazione proprio in quel giorno ad Avezzano.

Per quest'anno l'iniziativa sarà tenuta a Battesimo dalla madrina Margherita Magnani Tenente delle Fiamme Gialle, la quale ha dichiarato:

"Mi fa molto piacere essere testimonial di questo evento, in particolare qui nella città dell’Aquila, perché sono stata trasferita a livello lavorativo qui dal mese di dicembre ed è un piacere poter partecipare a queste attività e sostenere lo sport. La run for Hope non è solo una manifestazione sportiva ma ha anche un significato molto più profondo quindi credo che sia doveroso per me e per noi tutti sostenere queste queste iniziative"