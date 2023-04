Skialp dei Parchi 2023: vincono Carlo Silvagni e Raffaella Tempesta

Si sono svolte a Cavalletto d’Ocre le premiazioni finali dello SKIALPDEIPARCHI 2023, il circuito di scialpinismo più a sud d’Europa, che si svolge nei parchi montani dell’appennino centrale. L’Abruzzo tutto vuole proporsi come riferimento del centro Italia nella crescente pratica dello Sci Alpinismo sia come organizzazione di eventi agonistici sia come proposta formativa verso questo magnifico sport.

Alla serata hanno partecipato atleti, appassionati, organizzatori e sponsor dell’edizione 2023 in una cena di passaggio stagionale che è stato soprattutto un momento di riflessione sia su come incentivare la partecipazione agli eventi sia su come rafforzare la cultura dell’andare in montagna, ancora bassa su tutta la catena appenninica la quale pur avendo un indice di antropizzazione tre volte superiore a quello alpino non ha ancora la stessa propensione a vivere il territorio in maniera completa.

E’ stato inoltre presentato il calendario dell’Abruzzo Vertical Cup trofeo La Sportiva 2023, il circuito dei “VERTICAL” estivi sulle vette principali della regione.

Le classifiche finali hanno premiato gli atleti più costanti in termini di rendimento e partecipazione. In campo femminile il circuito è stato vinto da Raffaella Tempesta davanti a Leda Argentini e Sara Marini.

In campo maschile vittoria da parte di Carlo Silvagni davanti a Carlo Colaianni e Igor Antonelli.

Lo Skialpdeiparchi, coordinato da Live Your Mountain, è giunto al suo decimo anno. Complessivamente gli atleti che hanno partecipato almeno ad un evento si attestano intorno alle quattrocento unità con provenienza da 11 regioni, Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta, con una naturale maggioranza dalle regioni del Centro Italia in contesto in ogni caso di diminuzione complessiva per singolo evento.

L’obiettivo futuro discusso durante la serata sarà quello di cercare di apportare dei cambiamenti per contribuire alla promozione di questa disciplina unica e dei territori che la ospitano apportando delle novità per il 2024. Si ringraziano tutti i sostenitori del progetto, passati, presenti e futuri e con l’augurio di godere delle ultime sciate si da appuntamento alla prossima stagione.