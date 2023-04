Rugby, i risultati delle abruzzesi nei campionati nazionali

Giornata impegnativa per le abruzzesi del rugby, che nei campionati nazionali hanno affrontato tutte sfide difficili. In Serie A non ce la fa l'Isweb Avezzano, che cede alla capolista Lazio 38 a 10. Bellissima vittoria in Serie B per il Paganica, che espugna il campo della Capitolina, seconda nel girone 3. Sconfitta di misura per la Rugby L'Aquila con la capolista Rugby Roma Olimpic. In Serie C elite il derby tra Pescara e Polisportiva Abruzzo è aggiudicato ai padroni di casa pescaresi, mentre il Sulmona cede di soli 2 punti al Luiss Rugby. Nell'anticipo di ieri il Rugby Experience batte nettamente la Partenope Napoli nei barrage del campionato U19 elite e accede ai quarti di finale.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | 20a giornata Lazio Rugby – Isweb Avezzano 38-10

Campionato nazionale di Serie B, girone 4| 16a giornata UR Capitolina – Paganica Rugby 24-33

Rugby L'Aquila – Roma Olimpic 3-13

Campionato nazionale di Serie C élite | 11a giornata Pescara Rugby – Polisportiva Abruzzo 24-10

Campionato interregionale di Serie C | 13a giornata Luiss Rugby – Sulmona Rugby 29-27

Campionato U17 élite | Barrage nazionali fasi finali Rugby Experience – Partenope Rugby 74-7

Campionato seven femminile regionale | 2a giornata | Tortoreto Teramo Rugby - Sulmona Rugby 10-0