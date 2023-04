Ad Avezzano grande festa di sport per la Mezza Maratona del Campionato Nazionale UISP

400 atleti provenienti da Lazio, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna e Toscana hanno preso parte alla Fucino Half Marathon, Mezza maratona Città di Avezzano, prova valida come Campionato Nazionale UISP. Una vera e propria festa dello sport che è riuscita anche, fortunatamente, ad anticipare la pioggia arrivata nel capoluogo marsicano nel pomeriggio. Partenza ore 10 da Piazza della Repubblica, dove c’è la sede del Comune che organizzava l’evento, insieme al Comitato Territoriale Unione Italiana sport per tutti (Uisp) L'Aquila nell'ambito del progetto europeo “Finish Line” promosso dalla Cooperativa Sociale Leonardo. In ballo titoli individuali nelle 22 categorie previste dal regolamento nazionale con un percorso di 21,097 chilometri percorsi tra Avezzano e Borgo Ottomila. Tutto si è svolto nella mattinata. A fare gli onori di casa, il Consigliere comunale Carmine Silvagni -runner appassionato che si è cimentato nella competizione - l’Assessore regionale Mario Quaglieri, il Consigliere comunale Nello Simonelli. Il Presidente Uisp L’Aquila Liberato Taglieri, che ha promosso l’appuntamento insieme a Karin Sorgi presidente della Leonardo, ha voluto sottolineare “l’importanza della collaborazione con l’amministrazione comunale, decisiva per organizzare al meglio l’appuntamento e decretarne il successo.