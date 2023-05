“Run for Hope”: parte anche a L’Aquila la staffetta solidale

Al via stamattina, al Parco del Castello, la tappa aquilana della manifestazione sportiva “Run for Hope”, giro podistico solidale a staffetta che attraversa tutta la penisola. La partenza dei podisti, programmata alle 11, è avvenuta con successo in contemporanea nazionale.

L’iniziativa, che ormai da tre anni interessa il capoluogo di regione, è nata con l’obiettivo di destinare fondi a sostegno di AIRC e AIL per la ricerca sui tumori femminili, raccolti mediante una richiesta di donazione ai partecipanti della corsa.

Quest’anno la manifestazione sportiva, che rientra nell’ampio calendario di eventi “Rinasci con lo sport - promuovere L'Aquila con lo sport 2023”, vede anche la collaborazione dell’Esercito e delle altre società di atletica della Regione. La staffetta partita oggi, e che prevede numerose tappe in Abruzzo, si concluderà domenica 14 maggio con il rientro dei podisti, eccezionalmente, ad Avezzano e non all’Aquila come avvenuto negli scorsi anni. Questa scelta è dovuta al fatto che, proprio in quella giornata, si terrà la gara trail “Alba dei Marsi” con partenza ad Antrociano. Si vuole consentire, in questo modo, l’incontro con gli atleti del Ragusa Sporting Club e facilitare la conclusione della manifestazione marsicana.

Valter Paro, Presidente dell’Atletica Abruzzo, commenta con orgoglio l’iniziativa solidale: “Sicuramente è un’iniziativa importante a cui noi siamo molto legati. Oltre ad essere un’associazione sportiva, infatti, siamo anche un’associazione molto legata alla solidarietà: cerchiamo di farla in qualunque momento, cercando di legare i valori dello sport a quelli del territorio e della solidarietà. Abbiamo subito aderito a questa manifestazione della “Run for hope” e la continuiamo ogni anno a portarla avanti. Quest’anno abbiamo avuto anche l’appoggio dell’Esercito, apporto determinante perché è importante che un corpo come quello dell’Esercito faccia parte integrante della città”.