Il Nuovo Basket Aquilano batte Isernia e si prende la Serie B Interregionale

Il Nuovo Basket Aquilano approda in Serie B Interregionale.

Di fronte ad un Pala Angeli gremito in ogni ordine di posti, i biancoblù (dopo la vittoria di gara 1) hanno centrato l'obiettivo battendo nuovamente la New Fortitudo Isernia, chiudendo così 2-0 la serie dei playoff di C Gold.

59-53 il risultato finale.

Isernia approccia bene la partita; i molisani segnano subito una tripla e poi si portano sul 3-6.

Il Nuovo Basket Aquilano, però, risponde con grinta e carattere.

I biancoblù di casa, spinti dal tifo del pubblico, alzano i ritmi di gioco e dominano i possessi. Il risultato, un parziale di 15-2 che, alla sirena di fine primo quarto, significa +10 Nuovo Basket Aquilano sul 18-8.

Nel secondo periodo i padroni di casa ritoccano il loro massimo vantaggio a +12 (sul 26-14), ma poi subiscono il ritorno di Isernia. I molisani blindano il pitturato e trovano poi anche maggiore continuità offensiva riportandosi a -6 sul 26-20.

Il Nuovo Basket Aquilano torna a segnare con la tripla del 29-20, ma Isernia nel finale replica da par suo e chiude il quarto a -5 sul 29-24.

Dopo l'intervallo lungo Isernia accorcia ulteriormente portandosi a -3 dapprima sul 29-26 e poi sul 31-28.

Il Nuovo Basket Aquilano prova a scrollarsi di dosso i molisani allungando dapprima sul 38-31 e poi sul 40-33.

Nel finale di frazione, però, Isernia torna a difendere forte ed a segnare con continuità, trovando la parità a quota 40.

Ed è questo il risultato al trentesimo di gioco.

L'ultimo quarto si apre con la tripla aquilana del 43-40, cui risponde subito Isernia con un canestro da due.

Da quel momento in poi, però, è il Nuovo Basket Aquilano che sale prepotentemente in cattedra.

Parziale di 11-0 da parte dei padroni di casa che allungano a +9 sul 53-42.

Isernia però reagisce.

I molisani ricuciono e si riportano a -5 sul 55-50.

Il Nuovo Basket Aquilano tiene a distanza gli avversari con un canestro da due, ma tre tiri liberi conquistati e segnati dai molisani tengono la partita ancora aperta sul 57-53.

Gli ultimi secondi sono palpitanti, con il canestro del 59-53 da parte del Nuovo Basket Aquilano che manda i titoli di coda sulla partita.

Poi, alla sirena finale, scatta la festa in campo e sugli spalti. Per il Nuovo Basket Aquilano una stagione che resterà negli annali, con all'orizzonte la nuova e stimolante sfida che sarà la Serie B Interregionale.