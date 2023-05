Il Gran Sasso si veste di rosa in attesa del Giro d'Italia, tra neve e entusiasmo

Il Gran Sasso si tinge di rosa per la seconda tappa abruzzese del Giro d'Italia, la manifestazione sportiva su due ruote giunta alla 106° edizione che da sempre entusiasma il paese.

Una folla è salita a Campo Imperatore per assistere all'arrivo degli atleti per la tappa denominata ormai da tutti la tappa Pantani e poter celebrare questo giorno di festa per lo sport e il turismo abruzzese.

Oltre ai tanti aquilani e ai tantissimi turisti giunti appositamente per prendere parte alla manifestazione c'e anche della neve residua a far compagnia ai ciclisti in corsa.

Tante anche le autorità che si sono recate sul posto, tra queste il primo cittadino del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi, il presidente della regione Marco Marsilio, l'assessore Regionale Emanuele Imprudente, il Senatore Guido Liris e molte altre.