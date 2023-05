Il Paganica Rugby fa il blitz a Benevento (33-8) e chiude secondo in Serie B

Cinque mete, vittoria con bonus e secondo posto in classifica. Una domenica perfetta quella vissuta dal Paganica.

Capitan Cialente e compagni violano 8-33 il campo del Benevento nell'ultima di campionato e chiudono nel migliore dei modi una stagione da ricordare.

Al Pacevecchia è il Benevento che muove per primo il tabellino con un calcio piazzato mandato a segno da Caporaso.

La reazione del Paganica è veemente: i rossoneri si installano nei 22 sanniti, ed all'ottavo trovano la superiorità sul lato sinistro. Belsito si invola verso l'area di meta venendo fermato irregolarmente dell'estremo di casa Carmine Russo. Il direttore di gara mostra il giallo al 15 sannita ed assegna la meta tecnica.

Il Paganica insiste, e poco dopo la metà della frazione marca ancora meta: veloce circolazione dell'ovale sulla destra che coglie impreparato il Benevento, con Lolli libero di sprintare in campo aperto schiacciando alla bandierina. Dalla piazzola è preciso il piede di Del Zingaro e il Paganica si porta così sul 3-14.

Il primo tempo finisce così.

Ripresa; passano quattro minuti ed il Paganica mette a segno la terza meta di giornata. Zaccagnini raccoglie l'ovale, parte in progressione rompendo un paio di tentativi di placcaggio e conclude il suo assolo in mezzo ai pali. Del Zingaro aggiunge i due punti della trasformazione ed il Paganica si porta così sul 3-21.

L'obiettivo rossonero, a questo punto, diventa il bonus offensivo, che si concretizza al nono con la quarta meta del Paganica. Turavani sguscia via e va in percussione centrale depositando infine l'ovale al centro dei pali. Del Zingaro trasforma ed il parziale vede il Paganica portarsi sul 3-28.

Il Benevento reagisce, si installa nei 22 difensivi rossoneri e, al quarto d'ora, al culmine di un'azione insistita, riesce a marcare meta. Segnatura che però non viene trasformata e punteggio 8-28 in favore del Paganica.

Rossoneri che nel finale incrementano ancora il loro tabellino. Sugli sviluppi di una touche, il pacchetto rossonero si compatta e va in avanzamento, il Benevento non riesce ad opporsi e Lattanzio mette il punto esclamativo schiacciando in meta. Sulla trasformazione sbagliata da Del Zingaro arriva il fischio finale.

Il Paganica si impone quindi 8-33 e festeggia, in campo e con i suoi tifosi, una vittoria dal peso specifico non indifferente.

Gli uomini di coach Sergio Rotellini, infatti, chiudono la stagione a quota 60 punti in classifica e si prendono di forza il secondo posto nel Girone 4 di Serie B.

Il viatico migliore per iniziare già a programmare stagione sportiva 2023/2024.

L'attesa, ora, è tutta per un eventuale ripescaggio che schiuderebbe al Paganica le porte della Serie A.