Grandi successi alla danza Csain "Performer Cup" per l'ASD Federlibertas

Sabato 13 maggio al Teatro dei Marsi di Avezzano nel concorso regionale di danza Csain "Performer Cup" entrambe le crew di hip-hop della Asd Federlibertas L’Aquila hanno ottenuto il primo posto aggiudicandosi così la qualificazione alla fase nazionale che si terrà a Roma dal 3 al 13 luglio.

Le squadre della Asd Federlibertas L'Aquila che hanno ottenuto questo importante risultato sono:

La Compagnia grande Under 15 Sisterhood, composta da Sara Cericola, Greta Di Giuliano, Dalia Ercole, Agata Fioravanti, Angela Giorgi, Luisa Giorgi, Noemi Larios, Anna Legge, Tommaso Matarelli, Sofia Paolucci, Irene Serafino ed Elisa Taffo.

La Compagnia grande Over 15 Shoganai, composta da Matilde Castellano, Chiara Festa, Sofia Larios, Irene Morese, Elisa Olivieri, Aurora Panepucci, Eleonora Pinori, Mishelle Ruiz, Gaia Scimia e Vanessa Turavani.

Inoltre si è classificata al quarto posto Anna Santilli alla performance Primavera per le Arti Circensi.

"Immensa soddisfazione per i nostri allievi e per le loro insegnanti Vanessa Turavani Aurora Panepucci, Elena Brizzi ed Elisa Parisse. Complimenti a tutti e un grazie ai genitori che con sacrificio e dedizione rendono possibile la realizzazione dei loro sogni", scrivono in una nota i dirigenti della Asd Federlibertas L'Aquila.