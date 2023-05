Rugby, fine settimana frizzante. Rugby Experience U17 tra le prime 4 in Italia

Nel ritorno dei quarti di finale del campionato U17 élite, al “Fattori” dell’Aquila Rugby Experience batte 49-10 la franchigia ligure Province dell’Ovest e stacca il biglietto per la final four di Calvisano.

Infatti sabato 27 maggio, nella cittadina bresciana, si assegnerà il titolo italiano di categoria, intitolato a Mario Lodigiani. Nel quadrangolare finale gli aquilani se la vedranno con Petrarca (battuta 25-12 la Benetton) ed eventualmente con Fiamme Oro o Rugby Parma, che hanno eliminato rispettivamente Amatori Milano e Livorno.

Sempre rimanendo dell’U17, venerdì l’Isweb Avezzano ha ospitato in un allenamento congiunto i pari età veneti del Rugby Feltre. Il campo di Pescara ha ospitato il memorial “Roberto Cinelli”, trofeo riservato alla U15 e patrocinato da FIR Abruzzo, mentre L’Aquila e Avezzano sono state protagoniste dei campionati regionali U15, U13 e minirugby, con moltissimi bambini e bambine in campo.

Inoltre, ieri allo “Iovenitti” di Paganica giornata interamente dedicata al rugby touch, con la tappa del campionato nazionale, che ha visto la partecipazione di 10 compagini da diverse regioni italiane, compresa la locale L’Aquila Touch. Domani prenderanno il via sulla costa teramana (Roseto degli Abruzzi, Tortoreto e Giulianova) le finali nazionali dei campionati studenteschi. Migliaia i giovani che arriveranno in terra abruzzese per giocare diverse discipline, tra cui il rugby, con 24 squadre tra compagini maschili e femminili.