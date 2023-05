Tutto pronto per la 9° Stracittadina Città di L'Aquila 2023

Domani, domenica 28 maggio, si disputa la Stracittadina Città dell’Aquila 2023, 2° trofeo Gaetano Rosa. La gara è organizzata dalla ASD Atletica Abruzzo L'Aquila, società impegnata in diversi eventi. Il percorso è strutturato su un circuito di 10 km, che attraversa tutto il bellissimo centro storico di L’Aquila, con partenza e arrivo dal piazzale antistante la Basilica di Collemaggio.

Il tracciato prevede un passaggio anche su Piazza Duomo e il Forte Spagnolo. Insieme con la gara competitiva c’è anche una 5 km non competitiva e una 3 km dedicata ai più piccoli, in modo tale da far partecipare tutta la famiglia.

La partenza è fissata alle 9.30 per le gare non competitive e alle 10.00 per la gara competitiva. La quota d'iscrizione è di 10 euro per la gara competitiva, 5 euro per la 5 km e 3 euro per la Stracittadina Kids

Per info: Valter 3487472531 Annalisa 3491743688 Marzio for kids 3313631486 Per iscrizioni su www.corrimaster.com