Oltre cento atleti hanno partecipato alla VII edizione della Skyrace del Mammut, conclusa oggi

Si è conclusa oggi con successo la VII edizione della Skyrace del Mammut, l’evento sportivo che sta divenendo sempre di più un punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore. Oltre cento atleti hanno invaso con entusiasmo e colore la zona dello start, presso il Circolo S.Anna di Cese di Preturo, avvenuto in due momenti diversi per Skyrace e Trail per poi darsi battaglia sugli incredibili scenari che dalla partenza hanno portato gli atleti della 21 Km fino alle vetta di Monte Calvo.

Un tracciato in molti tratti impegnativo che ha visto trionfare nella categoria Uomini della Skyrace Carlo Colaianni con il tempo di 02:04:55 che si è imposto su Andrea Marinucci e Mirko Becherini rispettivamente con il tempo di 02:16:44 e 02:17:02. Per la categoria Donne della Skyrace la vittoria è andata alla friulana Martina Ottogalli che ha tagliato il traguardo con il tempo di 02:28:17 precedendo le altre due atlete Elisa Pallini e Francesca Farneti con i tempi di 02:30:23 e 02:39:50.

Per il Trail, vittoria di Carlo Silvagni con il tempo di 01:10:30 che ha preceduto Piergiorgio Alfonsetti 01:11:02 e Daniele Urbani 01:12:51. Per la categoria femminile vittoria di Chiara Benedetti con il tempo di 01:19:13. Secondo posto per Cristina Risetti con il tempo di 01:24:14 che ha preceduto la terza classificata Francesca Liberatore che ha fermato il cronometro a 01:35:23.

Da quest’anno la Skyrace del Mammut è entrata a far parte del "CRAZY Skyrunning Italy Cup 2023", circuito nazionale delle 10 gare selezionate dalla FISKY (Federazione Italiana Skyrunning).

Grande partecipazione anche alla Passeggiata che ha dato modo, ai tanti accorsi, di visitare la bellezza della natura e i luoghi di interesse del territorio. Un evento che raccoglie sempre commenti positivi grazie anche al lavoro prezioso di tutti i volontari che con passione e accoglienza costituiscono il valore aggiunto della manifestazione.

La Regione Abruzzo e il Comune dell’Aquila, con il progetto “L’Aquila rinasce con lo sport 2023”, hanno patrocinato l’evento. Le organizzazioni coinvolte sono: la capofila A.S.D. Sant’Anna di Cese di Preturo, ADUC di Preturo, varie associazioni locali, nonché il patrocinio del Comune di Scoppito e dell’ASBUC di Forcella.

Il Soccorso Alpino e il Gruppo Guardia di Finanza hanno offerto supporto sul tracciato, mentre Igor Antonelli di Live Your Mountain è stato lo speaker ufficiale della manifestazione.

Lo Skyrace del Mammut torna il 19 maggio 2024.