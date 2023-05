Premiazione squadra femminile L'Aquila 1927, vincitrice del campionato

Si sono tenute stamane, presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, conferenza stampa e cerimonia di premiazione della squadra di calcio femminile dell’Aquila 1927, vincitrice del campionato nella stagione sportiva 2022/2023.

Alla premiazione erano presenti l’assessore allo sport Vito Colonna, l’assessore alle Pari Opportunità Ersilia Lancia e l’associazione Mamme per L’Aquila che, in questa stagione, ha fortemente contribuito al successo sportivo della squadra attraverso una proficua collaborazione.

Forte la soddisfazione dell’allenatrice della squadra, Maria La Civita, che vede in questa vittoria una riconquista di “quello che avevamo perso l’anno scorso”, riferendosi ai sei punti di distanza dalla vittoria. “Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati in estate, coppa e campionato – continua La Civita - ma sicuramente il nostro obiettivo principale è quello di essere sempre migliori, e lo abbiamo dimostrato”.

Soddisfazione condivisa anche dal Dirigente dell’Aquila 1927, Alessandro Ciampa, che ricorda che la squadra “è nata due anni fa e da allora è cresciuta molto, sia a livello di territorio che di categoria visto questo salto in un campionato molto difficile". Quest’anno è stato un anno trionfale per l’aquila 1927 – aggiunge - sia per la vittoria dei ragazzi che per quella delle ragazze. Ringrazio l’assessore Colonna per questo premio che ci verrà dato a riconoscenza di questo bellissimo campionato”.

“Chi si unisce a noi vince – questo il commento soddisfatto di Valeria Braccante, Presidente dell’associazione Mamme per L’Aquila. Siamo felici di questa vittoria, perché le ragazze meritano tanta attenzione considerando che stiamo parlando di un campionato importante, la serie C". "Abbiamo voluto fortemente questa premiazione – continua - per la quale ringrazio l’assessore Vito Colonna, l’assessore Lancia e, ovviamente, il sindaco Biondi per averci sostenute”.

“Quest’anno la collaborazione è avvenuta in perfetta sinergia, vedremo se in futuro l’associazione continuerà ad essere presente, o se si staccherà per permettere il volo delle ragazze dato che – annuncia – abbiamo in cantiere un bellissimo progetto”.

Un grande plauso anche dalle autorità presenti, con l’assessore Vito Colonna che afferma di aver personalmente voluto questa premiazione in quanto “negli ultimi tempi il calcio femminile ha subito una grande crescita sia dal punto di vista professionistico, sia dal punto di vista numerico. Spero che la vittoria dell’Aquila 1927 porti tante giovani ragazze a iniziare a frequentare il mondo del calcio, perché la parità di genere si raggiunge anche in questo modo”.

Anche Lancia, assessore alle Pari Opportunità, esprime soddisfazione per la vittoria della squadra femminile inquadrandola nell’ottica del percorso verso la parità di genere: “Questa è la storia delle donne che hanno ancora tanto da fare, da dire ma che tanto raccontano alla società odierna. Non poteva mancare l’abbraccio delle pari opportunità”.