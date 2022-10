E' deciso, la Gran Sasso Acqua sottoporrà, al Comune dell'Aquila, una proposta di variante per i sottoservizi

Come vi avevamo informato nei giorni scorsi, nella giornata di lunedì si sono riuniti i consiglieri comunali di maggioranza, erano presenti: per la Gran Sasso Acqua, il presidente, avv. Alessandro Piccinini e il direttore tecnico, ing. Mario Di Gregorio; in rappresentanza della parte politica, il vice sindaco, avv. Raffaele Daniele e per la parte tecnica l'ing. Mario Bellucci. All'ordine del giorno, la modifica della convenzione tra il Comune dell'Aquila, proprietario dell'opera dei sottoservizi e la società Gran Sasso Acqua, stazione appaltante. Di fatto, si ritorna alla discussione avuta nella seconda riunione della Commissione di garanzia e controllo del 18 ottobre 2021 (verbale 23), dove furono ascoltati gli imprenditori che rappresentavano le aziende, che avevano ricevuto l'incarico di realizzare i lotti loro assegnati. Tutti avevano lamentato la mancanza di consegna dei lavori da realizzare, salvo un'impresa che, ad oggi, è l'unica ad avere assegnati i lavori (quartiere San Marciano) ma di fatto, impossibilitata, a suo dire, viste le prescrizioni che, il competente settore del comune, ha emanato. Durante la relazione del presidente Piccini, sono saltate fuori riserve, presentate dalle imprese, per circa 6 milioni di euro. Mentre il costo per un eventuale annullamento delle gare supera i 3 milioni di euro. A riunione in corso, è stato convocato, l'appena riconfermato, segretario generale Lucio Luzzetti, per chiedergli un parere "ad horas". Da buon toscano, il segretario ha comunicato ai presenti che, prima di poter firmare una sua relazione, aveva bisogno di tutta la documentazione. e qualche giorno per studiarla. Ci viene da sorridere, ci saranno pacchi di documenti alti un metro, altro che qualche giorno, forse qualche mese.